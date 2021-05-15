Türk Futbolu’nun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Abdülkadir Ömür, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. En sonuncusu da 19 Ocak’taydı. Konyaspor maçında ayak bileği kırılan 21 yaşındaki yıldız, o gün gözyaşlarıyla sahadan çıkmıştı. Ameliyatının ardından sezonu kapattı denilen Abdülkadir’in en büyük üzüntüsü ise EURO 2020’yi kaçırma durumuydu. Ancak Trabzonspor’un başarılı oyuncusu çok iyi bir tedavi ve rehabilitasyon süreciyle beklenenden çok erken sahalara döndü. Takımdan uzak kaldığı dönemde günde ortalama 4 saat çalışan, inanılmaz bir azim gösteren Abdülkadir hiç vazgeçmedi ve 3 ay sonra ilk maçına çıktı.

Döndü ve gol attı

35. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alan Abdülkadir, devamındaki 5 maçta da süre buldu. İlk 11’de çıktığı Antalyaspor mücadelesinde ise gol attı. Ve A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş, dün EURO 2020 için açıkladığı geniş kadroya Abdülkadir’i de aldı. 21 yaşındaki yıldız aylar önce “En büyük hayalim” dediği hedefine ulaştı.