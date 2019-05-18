Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Trabzonspor, kritik bir 90 dakikaya ev sahipliği yaptı. Mücadelenin 2. yarısında resmen Fırtına koptu ve art arda gelen goller sonucunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip, Beşiktaş'a karşı sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılar da bu sonuçla ilk 2 iddiasını kaybetmiş oldu.

Mücadelenin ardından rabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç yıldızın maç sonu açıklamaları:

"Beşiktaş ile maçlarımız zevki ve keyifli oluyor. Yine öyle bir maç oldu. İçeride Galatasaray ve Fenerbahçe maçını kazanmıştık. Beşiktaş'ı da yenmek istiyorduk. Kazandık ve mutluyuz."

"Transfer teklifleri var. Ancak bununla ilgili bir şey söylememiz doğru olmaz. Bizim amacımız öncelikle burada başarılar yakalamak. Transfer teklifleriyle ilgili en doğru kararı başkanımız Ahmet Ağaoğlu verecektir."