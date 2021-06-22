Milli takımın EURO 2020 kadrosunda bulunan ancak maç kadrosunda yer verilmeyen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdiği iddia edilmişti. Ömür, konula ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur. Sakatlıktan çıktıktan sonra Trabzonspor 'da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna davet etti. Antalya ve Almanya kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim" dedi.

"Bize yol göstermeye çalışıyor"

Kararın Şenol Güneş'e ait olduğunu belirten Abdülkadir Ömür, "Oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Bu kararlara her zaman saygı duyarım. Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Beni niye çağırdın? iddiası

21 yaşındaki futbolcunun İsviçre maçı kadrosunda da yer alamadığını öğrendikten sonra Teknik Direktör Şenol Güneş'e, "Beni niye çağırdın hocam?" ifadeleri ile sitem ettiği iddia edilmişti.