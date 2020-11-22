Trabzonspor'un evinde 1-0 galip bitirdiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Abdülkadir Ömür alkışlanacak bir hareket yaptı. Fair-play ruhuna uygun bir tavır gösteren Abdülkadir Ömür, 49.dakikada hakemin korner verdiği pozisyonda "top benden çıktı" dedi ve mücadele aut atışıyla devam etti. Maçın hakemi Erkan Özdamar ise pozisyonun ardından Abdülkadir Ömür'e teşekkür etti.

Abdülkadir Ömür maçın ardından yayıncı kuruluşa pozisyonu anlattı. Ömür, "Bir pozisyonda hakem korner verdi, ben görmemiştim. Topun benden çıktığı çok barizdi, ben de söyledim, onlar da teşekkür etti. Bunlar futbol sahalarında olabilir. Hakemlere yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı