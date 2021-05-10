Abdülkadir Ömür'ün 19 Ocak’taki Konya maçında ayak bileği kırılmış, ‘sezonu kapattı’ yorumları yapılmıştı. Ancak genç yıldız beklenenden çok erken sahalara döndü, sakatlığı sürecinde müthiş bir özveri gösterdi. Haziran ayında düzenlenecek EURO 2020’ye yetişmek için günde ortalama 3-4 saat çalışan ve özel tedaviler uygulanan Abdülkadir, 3 ayda takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, önceki günkü Antalyaspor mücadelesinde ise genç ismi ilk 11’de oynattı. “Şampiyonaya gitmem için oynamam gerekiyor. Kendimi hazır hissediyorum” diyen Abdülkadir, Antalya karşısında gösterdiği performansla tam not alırken, 1 de gol attı.

2 maçı daha var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in gözüne giren Abdülkadir, ligde kalan 2 maçta da sahadaki yerini alacak ve iyi durumda olduğunu kanıtlamaya çalışacak. EURO 2020 hayaliyle yanıp tutuşan 21 yaşındaki yıldız, ne olursa olsun 26 kişilik kadroda olmak istiyor.