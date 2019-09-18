Abdülkadir Ömür rakiplerini bir bir elemeyi başardı

İtalyan Gazetesi Tuttosport’un 2003 yılından bu yana düzenlediği ‘Golden Boy’ (Altın Çocuk) ödülüne bu sezon aday gösterilen tek Türk futbolcu Abdülkadir Ömür olmuştu. 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen bu ödülün oylaması devam ederken, milli oyuncu bir bir rakiplerini elemeyi başardı.

Önce 100 kişi olarak açıklanan liste daha sonra 80’e düşmüştü. Aylardır süren oylamalar sonucunda adaylar 40’a düşürüldü ve Abdülkadir bu isimlerin arasında kendine yer buldu. Ödülü kazanan oyuncu; futbolseverlerin verdiği oyların yanı sıra, Avrupa’nın önemli gazetelerinden seçilen jürilerin kararları ile belirlenecek.