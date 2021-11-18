Abdülkadir Ömür milli takımda önce çaldı sonra oynadı

Abdülkadir Ömür eski günlerine dönüyor... Yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen pes etmeyen 22 yaşındaki yıldız, Galatasaray derbisinde döktüğü gözyaşlarının ardından bambaşka bir kimliğe büründü. 4. haftadaki maçta, ilk yarı bitmeden kenara alınan Abdülkadir, o olaydan sonra hırs yaptı, çok çalıştı ve A Milli Takım ’da da formayı kaptı. Ligdeki başarılı performansını, Ay-Yıldızlı formayla sürdüren Trabzonlu yıldız, ilk kez 11’de çıktığı Karadağ maçında müthiş oynadı; Kerem Aktürkoğlu’nun golünde süper bir asist yaptı. Zaferin en önemli kahramanlarından biri olan Abdülkadir Ömür, ayakta alkışlandı.

Artık hedefi şampiyonluk

Sakatlığı nedeniyle Cebelitarık karşısında riske edilmeyen başarılı futbolcu, galibiyet sonrası soyunma odasında kolbastı müziği açıp, takım arkadaşlarını coşturmuştu. Abdülkadir, Karadağ önünde sergilediği futbolla bu kez tüm Türkiye’yi coştururken, Trabzonsporluların da göğsünü kabarttı. Yıldız futbolcunun artık tek bir hedefi var; şampiyonluk yolunda takıma katkı vermeye devam edip, Mart ayındaki Play-Off’lara daha hazır gitmek.

Abdullah Avcı telefonla kutladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadağ zaferinin ardından A Milli Takım kadrosunda yer alan Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir, Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir’i telefonla arayıp, kutladı. Özellikle Abdülkadir’i yaptığı asist nedeniyle ayrıca tebrik eden Avcı, dinlenme fırsatı bulamayan öğrencilerine 2 gün izin verdi.