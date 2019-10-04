Geçtiğimiz günlerde altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile sözleşme yenileyen Karadeniz ekibi, genç yıldız Abdülkadir Ömür için de harekete geçti...

Bordo-Mavili yönetim, 5 ismin de maaşında ciddi bir zam yaparken, 20 yaşındaki oyuncuya da iyileştirilmiş ücretle yeni sözleşme teklif edecek. Geçen sene Ağustos ayında 420 bin TL’lik maaşı 2.7 milyon TL’ye çıkartan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir’e senelik 5 milyon TL’lik bir ücret önerecek. Böylece milli oyuncunun maaşına yaklaşık yüzde 100’lük bir zam yapılacak.

Maaşı her yıl artacak

Menisküs yırtığı nedeniyle Almanya’da ameliyat olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacak olan başarılı oyuncunun, sakatlığını tamamen atlatmasının ardından Fırtına ile 2022’de bitecek olan sözleşmesini 2025’e kadar uzatması planlanıyor. 5 milyon TL’lik maaşın da her geçen yıl katlanarak devam etmesi bekleniyor.