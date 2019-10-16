Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız ismi Abdülkadir Ömür, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalmış ancak dün açıklanan 20 kişilik listede kendisine yer bulamamıştı. Milli futbolcu, buna karşın geçtiğimiz Haziran'dan bu yana taraftarların en çok oy verdiği isim oldu.

Gazeteci ve taraftarların oylarıyla her yıl Avrupa'da 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verilen ödülü kazanmak için şansı devam isimlerse şu şekilde: Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Gianluigi Donnarumma, Ansu Fati, Phil Foden, Matteo Guendouzi, Erling Haland, Kai Havertz, Joao Felix, Dejan Joveljic, Moise Kean, Kang-in Lee, Andrij Lunin, Donyell Malen, Mason Mount, Rodrygo, Jadon Sancho, Ferran Torres, Vinicius Junior ve Nicolo Zaniolo.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler