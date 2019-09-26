İtalyan Tuttosport gazetesi, 2003 yılından bu yana geleneksel olarak verdiği Golden Boy ödülünün bu seneki adaylarını resmen açıkladı. Avrupa'da 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verilen prestijli ödül için hazırlanan 40 kişilik listede Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür de yer aldı.

Daha önce Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların müzesine götürdüğü Golden Boy'un bu yılki adayları arasında geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan 19 yaşındaki Makedon yıldız Eljif Elmas da bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler