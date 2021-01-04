Abdülkadir Ömür farklı döndü

Rahatsızlığı nedeniyle ligdeki son 3 maçı kaçıran Abdülkadir Ömür, formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük karşısında skor 1-1’e geldikten sonra genç yıldızı sahaya sürdü. 72. dakikada Flavio’nun yerine oyuna giren Abdülkadir, çok önemli işler yaptı, takıma hücumda hareket kattı. Bu sezon genel olarak beklentilerin altında kalan başarılı futbolcu, iyi bir dönüş yaparken, hocasından da alkış aldı.