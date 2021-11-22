Abdülkadir Ömür: Daha önümüzde çok maç var

Süper Lig ’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor , 13. hafta maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bordo-Mavili ekipte maçın ilk golünü kaydeden Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir maç olacağını bildiklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Abdülkadir Ömür, attığı gole de değindi.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları şöyle:

Daha önümüzde çok maç var. Bizler de maç maç bakıyoruz. Zor bir maç olacağını biliyorduk kazandığımız için mutluyuz. Yenilmezlik serimiz sürüyor, umarım böyle devam eder.

Kaleciyle defans arasına kesmek istedim ama sert vurunca Günay ağabey de öne çıktı o sırada güzel gol oldu.



