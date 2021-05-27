Abdülkadir Ömür: Çok iyi bir jenerasyon yakaladık

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekibin genç yıldızlarından olan Abdülkadir Ömür, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Milli formaya tekrar kavuşmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Abdülkadir, şu ifadeleri kullandı:

'Herkesin hayali Milli Takım'da oynamak'

''Tekrar Milli formaya kavuşmak mutluluk verici. Herkesin hayali Milli Takım'da oynamak. Bu formayla oynamak için elimizden geleni yapıyoruz.''

'En yaşlımız Burak abi, o da şampiyon oldu'

''Çok genç bir kadromuz, iyi jenerasyonumuz var. En yaşlımız Burak abi, o da şampiyon oldu, bizim için çok iyi bir örnek, çok iyi bir abi. Bu turnuvaların ne kadar önemli olduğunu, hepimiz için, kariyerimiz için çok önemli olduğunu vurguluyor.''







