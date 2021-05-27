Abdülkadir Ömür: Çok iyi bir jenerasyon yakaladık
A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür, 2-1 galip geldikleri Azerbaycan maçının ardından konuştu. Çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını belirten Abdülkadir, ''Bu turnuvaların ne kadar önemli olduğunu, hepimiz için, kariyerimiz için çok önemli olduğunu vurguluyor." diye konuştu.
EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekibin genç yıldızlarından olan Abdülkadir Ömür, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Milli formaya tekrar kavuşmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Abdülkadir, şu ifadeleri kullandı:
'Herkesin hayali Milli Takım'da oynamak'
''Tekrar Milli formaya kavuşmak mutluluk verici. Herkesin hayali Milli Takım'da oynamak. Bu formayla oynamak için elimizden geleni yapıyoruz.''
'En yaşlımız Burak abi, o da şampiyon oldu'
''Çok genç bir kadromuz, iyi jenerasyonumuz var. En yaşlımız Burak abi, o da şampiyon oldu, bizim için çok iyi bir örnek, çok iyi bir abi. Bu turnuvaların ne kadar önemli olduğunu, hepimiz için, kariyerimiz için çok önemli olduğunu vurguluyor.''