Abdülkadir Ömür bugün ameliyat oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off rövanş mücadelesinde Yunan ekibi AEK ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bugün bıçak altına yatacak.

12 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Abdülkadir Ömür bugün ameliyat oluyor

Dünya devlerinin yakından takip ettiği Trabzonspor’ın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off rövanş mücadelesinde Yunan ekibi AEK ile oynanan karşılaşmada usakatlanmıştı. 20 yaşındaki futbolcunun detaylı kontrollerinde ise sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti. Başarılı futbolcu, bugün bıçak altına yatacak.

Ciddi bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun tedavi süreci ise ameliyatın ardından belli olacak. Konuyla ilgili olarak Bordo- Mavili kulüpten de bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

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