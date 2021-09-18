Abdülkadir Ömür: Ben de bu takımın taraftarıyım

Trabzonspor 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür, "Taraftarlarımıza hak veriyorum. Kötü oynamıştım, onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım. 8 sene altyapıda oynayarak geldim."

"Herkes benim yanımda oldu, hocam da güvendi. Şampiyonlukta ismimin de yazmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.