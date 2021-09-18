Abdülkadir Ömür: Ben de bu takımın taraftarıyım
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Galatasaray ile oynanan maçta gelen tepkilere de değinen Ömür, "Şampiyonlukta ismimin de yazmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Abdülkadir Ömür, "Taraftarlarımıza hak veriyorum. Kötü oynamıştım, onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım. 8 sene altyapıda oynayarak geldim."
"Herkes benim yanımda oldu, hocam da güvendi. Şampiyonlukta ismimin de yazmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.