Abdülkadir Ömür 100.maçına çıktı ama..

Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında hava topuna yükseldikten sonra sorun yaşayan genç yıldız Abdülkadir Ömür, sakatlandı. Sahayı sedye ile terk eden Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissetti ve kendini yere bıraktı. Trabzonspor sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna Yusuf Sarı oyuna girdi. Abdülkadir Ömür, geçen sezon iki farklı dönemde toplam 178 gün sakatlık sorunu nedeniyle görev yapamamıştı

Abdülkadir Ömür, bu karşılaşma ile birlikte Trabzonspor'da 100. resmi maçına çıkmış ve dalya demişti. 1999 doğumlu oyuncu 100 resmi maçta bordo-mavili takım adına 14 gol attı