Abdülkadir gün sayıyor

Bordo-Mavililer’in yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında... 29 Ağustos 2019’da UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı. 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir’in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba sarfediyor.