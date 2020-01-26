Abdülkadir gün sayıyor

Bordo-Mavililer’in yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında. Abdülkadir’in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

26 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Abdülkadir gün sayıyor

Bordo-Mavililer’in yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında... 29 Ağustos 2019’da UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı. 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir’in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba sarfediyor.

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