FIFA Hakem Komitesi, Tokyo 2020 Olimpiyat Futbol Turnuvalarını yönetmesi için 51 ülkeden 25 hakem, 50 yardımcı hakem, 20 video maç görevlisi ve 4 destek hakemi olmak üzere 99 maç görevlisini atadı.

Dünya futbolunun en büyük kuruluşu FIFA, bir Olimpiyat etkinliğinde ilk kez VAR teknolojisinin kullanımını içerecek olan turnuva için Türkiye'den de bir hakeme görev verdi. Buna göre FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Video Asistan Hakem olarak organizasyonda görev yapacak.









21 Temmuz'da başlayacak

Tokyo Olimpiyatları'ndaki futbol turnuvası erkeklerde 22 Temmuz-7 Ağustos, kadınlarda ise 21 Temmuz-6 Ağustos arasında düzenlenecek.







