Abdülkadir 6 ay yok

Bordo-Mavililer’e Abdülkadir Ömür’den kötü haber... Dünya devlerinin yakından izlediği 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sol dizinde ödem tespit edilen genç oyuncunun ilk etapta sakatlığının çok ciddi olmadığı ön görülmüştü. Milli ara öncesinde oynanan kritik Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyen genç oyuncudan son gelen haberler moralleri bozdu.

Ağaoğlu ve Karaman’dan destek

Yapılan detaylı kontroller sonucunda başarılı oyuncunun sol diz menisküsünde yırtığa rastlandığı açıklandı. En kısa zamanda ameliyat olacak olan yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olması moralleri bir hayli bozarken, özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman’ın, Abdülkadir’e ciddi bir destek verdiği kaydedildi.

Fatura doktora kesildi

Abdülkadir Ömür’ün sakatlık sürecinde ilginç bir gelişme yaşandı. Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, 20 yaşındaki futbolcunun dizindeki probleme ödem teşhisi koymuştu. Ancak genç oyuncunun daha sonra yapılan detaylı kontrollerinde sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Bozdoğan’ın kulüpteki görevine son verildi.