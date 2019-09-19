Abdoulay Diaby: Sezon sonunda hediyeyi vereceğiz

Beşiktaş’ın Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby, Türkiye’deki ilk röportajını FANATİK’e vermişti. Yıldız futbolcu, açıklamalarının ikinci bölümünde Siyah-Beyazlılar’a katılma hikayesini ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyun planıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Röportajda ilk bölümden inciler

“Taraftarlar tarafından Pascal Nouma kadar sevilmek muhteşem bir şey. Burada belli ki insanlar seni sevdiği zaman tam seviyorlar. Ben de burada kendi hikayemi yazmak istiyorum.”

“Umarım ben de burada benden önceki oyuncular gibi iz bırakabilirim. Sahada her şeyinizi verdiğinizde taraftar bunu bir şekilde anlar ve hisseder. Ben de umarım özel bir ilişki kurabilirim.”

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“Takımda çok kaliteli isimler var. Bir taraftan ligde de ciddi rekabet var ama bizdeki bu kaliteyi ortaya koyarsak bunu yukarı çekersek şampiyonluk için çok büyük şansımız olduğunu düşünüyorum.”

“Sahada nerede olursam olayım takımıma katkı yapmaya çalışırım ama bana oynamak için tek bir pozisyon sorarsanız favorimin merkez forvet olduğunu söylerim.”

“Ben ve Ricardo Quaresma farklı oyuncularız. Öncelikle ona çok büyük saygım var. Çok büyük oyuncu. Burada taraftarla özel bir ilişki kurduğunu biliyorum. Sevgi ve saygı dediğimiz şeyler kazanılan şeyler.”

İlk olarak Beşiktaş taraftarının kendisini birinci maçından itibaren çok etkilediğini söyleyerek, “Şunu bilmeleri benim için önemli. Onlar için her şeyimi vereceğim. Onların desteğini hak etmek için her şeyi yapacağım ve inşallah sezon sonunda onlara güzel bir hediye vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Hiç düşünme git dediler’

Kara Kartal’a transfer sürecindeki bilinmeyenleri anlatan Malili futbolcu, Türk futboluna uzak olmadığını da söyledi.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, “2 sene önce Başakşehir’e karşı oynamıştık. Gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Kadroda çok iyi oyuncuları vardı; Adebayor, Emre gibi çok önemli, çok değerli oyuncular... Türk takımlarının Avrupa Ligi’nde, Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi işler yaptığını biliyordum. Türkiye Ligi’ni zaman zaman takip ediyordum. Türkiye’de çok açık, direkt oynanan bir futbol var. Daha önce Türkiye’de oynamış olan Afrikalı arkadaşlarıma sordum. Onlarla konuştuğumda, “Böyle bir teklif aldıysan hiç düşünme, hemen teklifi değerlendir ve git” şeklinde konuştular. Ben de zaten biraz onların yönlendirmesi ile karar verdim.” sözlerini sarf etti.

Diaby, Süleyman Hatısaru’ya özel açıklamalarda bulundu.

‘Oyun planına saygılıyız’

Yeni oyun planına kısa sürede adapte olmaya çalıştığını söyleyen Diaby, şunları söyledi; “Abdullah hocanın çok modern bir oyun felsefesi var. Bizden istediği birkaç tane çok önemli başlık bulunuyor. Bunlardan birincisi topa sahip olmak, oyuna hükmetmek. İkincisi top kaybından sonra hemen baskı yapıp topu geri kazanmak. Zaten bizimle yaptığı toplantılarda hoca, oyunun gücünü vurguluyor. Oyunun gücüne çok inanıyor. Bize söylediği tek bir şey var, “Siz, ana plana sadık kalırsanız bu ana plan zaten bütün oyuncuların seviyesini yukarıya çekecek ve bu sistemin içinde hepimiz başarılı olacağız.” Bize sürekli bunu anlatıyor. Gerçekten bunun özellikle antrenmanlardaki yansımasını ben, çok net bir şekilde görebiliyorum. Oyun planına çok saygımız var. Hepimize fayda sağlayacağını da görüyoruz.”

‘Boy konusu, sisteme bağlı’

Hücum hattında görev yapması sebebiyle kendisi hakkında söylenen, ‘hava topları için boyu yeterli değil’ yorumlarına da cevap veren 1,73’lük futbolcu, “Bugün futbolda bazı takımlar uzun boylu santrforlarla oynamayı tercih ediyorlar. Bazen tamamen uzun toplarla oynayan takımlar var. Ben rakibin hatları arasına girebilen, bire bir oynayabilen, rakibin dengesini bozabilen bir oyun stiline sahibim. Gol atabiliyorum, asist yapabiliyorum. Bu şekilde takıma iyi bir katkı verebiliyorum. Boy konusu, takım nasıl oynuyor, hangi sistem, hangi oyun şekli ile oynuyor ona bağlı” diye konuştu.

Süleyman Hatısaru | FANATİK ÖZEL