Abdoulay Diaby: Kendi hikayemi yazmak istiyorum

Hücum hattının üç farklı bölgesinde görev yapabilen Beşiktaş’ın yeni yıldızı Abdoulay Diaby, FANATİK’in sorularını yanıtladı. Kısa sürede takıma adapte olan Fransız oyuncunun, futbolundan çok özgüveni, bizleri büyüledi. Malili futbolcu, sorularımızı içtenlikle cevaplarken taraftarlardan övgüyle bahsetti.

‘Doğru bir tercih yaptım’

“Buraya gelmeden önce kulüp hakkında bazı bilgilerim vardı. Ben, Club Brugge’de oynadım. Eski takımımda oynadığım futbolcular, o dönem Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a karşı oynadıklarını özellikle stattaki atmosferin muhteşem olduğunu söylemişlerdi. O zaman Beşiktaş daha kendi stadına da geçmemiş, Brugge maçı Olimpiyat Stadı’nda oynamıştı. Teklif gelince çok dikkatli bir şekilde inceledim. Tesisler gerçekten muhteşem. Kulüp çalışanlarının yaklaşımları çok iyi, oyuncuların kalitesi zaten çok üst seviyede bütün bunları üst üste koyunca gerçekten yaptığım tercihten dolayı mutluyum ve doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum.”

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor

‘O duygu bana yeter...’

“Taraftarlar tarafından Pascal Nouma kadar sevilmek muhteşem bir şey. Burada belli ki insanlar seni sevdiği zaman tam seviyorlar. Ben de burada kendi hikayemi yazmak istiyorum. Yani günün birinde buradan ayrıldığımda hem ben bu hikaye ile gurur duyayım hem de Beşiktaş taraftarı desin ki, ‘Abdoulay Diaby’ buradaydı ve bizim için elinden gelen her şeyi yaptı ve biz onu hiçbir zaman unutmayacağız. Önemli olan bu cümleyi söyletebilmek... Bu da yeter bana.”

Bu haberi de okudular Dorukhan Toköz hayalindeki takımı açıkladı!

‘Şampiyonluk için büyük şansımız var “

Ligi henüz çok iyi tanımıyorum ama şunu söyleyebilirim... Brugge’e gittiğim ilk sezonda şampiyonluk yaşamıştım orada 3 senede 2 kupa kazandık, Sporting’le kupa kazanmıştım umarım burada da kupa kazanmaya devam ederim. Gerçekten takımda çok kaliteli isimler var. Bu kaliteli isimlerin arasında ciddi bir rekabet var. Bir taraftan ligde de ciddi rekabet var ama bizde ki bu kaliteyi ortaya koyarsak bunu yukarı çekersek şampiyonluk için çok büyük şansımız olduğunu düşünüyorum.”

‘Umarım iz bırakabilirim’

“Umarım ben de burada benden önceki oyuncular gibi iz bırakabilirim. Kulüp için en önemli şey taraftardır. Taraftarla özel bir ilişki kurmak istiyorsanız saha içinde her şeyinizi vermeniz gerekir. Çünkü şundan emin olun, siz sahada her şeyinizi verdiğinizde taraftar bunu bir şekilde anlar ve hisseder. Böylelikle o ilişki gelişmeye başlar. Ben de umarım özel bir ilişki kurabilirim.”

Bu haberi de okudular Fikret Orman: Geçmişi unutup önümüze bakalım’

"Favorim forvet oynamak"

“Ben merkez forvet pozisyonunda oynamayı tercih ederim ama kenarda da oynayabiliyorum. Hocamız benimle konuşuyor forvet arkasında da oynayabiliyorum tabi ki sahada nerede olursam olayım katkı yapmaya çalışırım ama bana tek bir pozisyon sorarsanız bunun merkez forvet olduğunu söylerim. Abdullah hocayla yeni çalışmaya başladık ama bana inandığını, bana güvendiğini gerçekten her fırsatta hissetiriyor.”

‘Herkes kazançlı çıkacak’

“Burak da Güven de çok kaliteli oyuncular. Burada en önemlisi sağlıklı rekabet duygusunu yakalamak. Takımda herkes çok istekli. Futbolcu, oynamadığı zaman üzülebilir, hayal kırıklığı yaşayabilir. Katkı konusunda gol ya da asist olarak yapılabilecek maksimum ne varsa ben bunları yapmak için buradayım. Sağlıklı bir rekabet olursa bundan herkes kazançlı çıkacak.”

Bu haberi de okudular Atiba'ya dönüş vakti geldi!

‘Buradaki atmosfer en iyisi’

“Taraftarlarla ilgili çok şey anlatıldı bana. En iyi bildiğim Avrupa’nın en iyi atmosferlerinden biri olduğu. Burayı farklı kılan nokta şu, Avrupa’da birçok stadyumda fanatik taraftarların olduğu bir ya da en fazla iki bölüm vardır ama burada videoları izleyince stadın her bölümünün çok fanatik olduğunu takıma maç boyunca destek verdiklerini gördüm.”

‘La Casa De papel’i beğeniyorum’

“Aslında çok sakin bir insanımdır. 3 çocuğum var, onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Aile benim için en önemlisi. Büyük bir ailem var, büyük bir kısmı Paris’te yaşıyor, sık sık yanıma geliyorlar. PlayStation çok oynarım, FIFA oynarım. Film izlerim, dizi izlerim, La Casa De Papel’i çok beğeniyorum. Açık bir insanım ailemle etrafımdaki insanlarla vakit geçirmeyi severim.”

‘Eti rahatlıkla yiyebiliyorum’

“İstanbul’u çok gezmedim ama şehir zaten çok güzel. Yemekler üst düzeyde. Bir de benim için şöyle bir rahatlığı var... Müslüman bir ülke olduğu için eti rahatlıkla yiyebiliyorum. Eti helal olduğu için rahatlıkla yiyorum. Ülke ve şehir muhteşem.”

DIABY’DEN KISA KISA

“Çok lakabım var. En çok kullanılan “Doulay”. İsimden dolayı... Hızımdan dolayı çok takılan lakaplar var ama onların çok uzun hikayeleri var.”

“Hızım önemli. Boş alanı kat etme ve bire birde oynama becerim var. Asist yapma özelliğim bulunuyor. Kale önünde bitiricilik becerim var.

“FIFA oynarken önceden Real Madrid’i alıyordum ama artık Barcelona ile oynuyorum. Her zaman en iyileri seçerim onların dışında seçmem.”

“FIFA’da Beşiktaş’ı alırsam kadroya ilk kendimi eklerim. Sporting ve Brugge’de oynarken oyunda kadroya kendimi kesin alıyordum. Rakibe göre değişiklik yaparım ama Diaby’yi kesin kadroya yazarım.”

“Futbol kariyerimde unutamadığım anım, Club Brugge’de kazandığımız şampiyonluktur... Nedenine gelecek olarsak çünkü kazandığım ilk kupam o.”

“Vodafone Park’ta benim için bir şarkı çalınacaksa ABD’li şarkıcı Meek Mill’den olmasını isterim. Daha önce N’Koudou da söyledi. Amerikanvari tarz hoşuma gidiyor.”

“Ben ve Ricardo Quaresma farklı oyuncularız. Öncelikle ona çok büyük saygım var. Çok büyük oyuncu. Burada taraftarla özel bir ilişki kurduğunu biliyorum. Sevgi ve saygı dediğimiz şeyler kazanılan şeyler.”

Bu haberi de okudular Dorukhan Toköz hayalindeki takımı açıkladı!

Dev röportajda yarın:

* Hangi özelliklerine çok güveniyor?

* Abdullah Avcı’nın taktiğini nasıl

yorumladı?

* Beşiktaş’a gelmeden önce nasıl

tavsiyeler aldı?

* Taraftara vermek istediği hediye ne?

Röportaj: Süleyman Hatısaru



