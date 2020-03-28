Beşiktaş’ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting’ten kiraladığı ve Siyah-Beyazlılar ile beklentilerin altında bir performans sergileyen Abdoulay Diaby için eski takımı Brugge’ün devreye girebileceği belirtildi.

Bonsevisinin bulunduğu Sporting’te yeni teknik direktör Ruben Amorim, Diaby’yi yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Voetbal Belgie’nin haberine göre ise sezon sonunda yıldızı Dennis’i kaybetmesi muhtemel Brugge, onun boşluğunu eski oyuncusu Diaby ile doldurmak istiyor.

Diaby, 2017-18 sezonu öncesi Brugge’den ayrılarak 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Spoting’e transfer olmuştu.