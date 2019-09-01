Abdou Razack Traore Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen Abdou Razack Traore ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kırmızı-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Traore için kulüp tesislerinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın katılımı ile imza töreni düzenlendi.

İmza törenin töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Abdou Razack Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak Konyaspor forması giyen Traore, sözleşmesi bittikten sonra hocamızın isteği ile renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarı