Abdo Feghali: Herkesi finale bekliyorum

Dünyanın en iyi drift pilotlarından Red Bull sporcusu Abdo Feghali, Bursa’da gerçekleşecek drift Red Bull’un en önemli sporcularından biri olan Abdo Feghali, Bursa’da gerçekleştirilecek olan drift yarışları öncesinde FANATİK’e konuştu. Bu spora nasıl başladığından hayat hikayesine kadar her şeyi anlatan yıldız sporcu, Bursa’da yapılacak etkinliğe de herkesi beklediğini söyledi.

- Drift denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisin. Peki kendini anlatmak istersen Abdo Feghali nasıl biri? Drifte nasıl başladın?

“Şanslıyım ki motor sporlarıyla çok yakından ilgili bir ailem vardı. Babam eski bir pilottu. Ayrıca ralli araçları hazırladığı bir de dükkanı vardı. Düşünün ki bir çocuk olarak sabah uyandığımda gördüğüm ilk şey, bu araçlardı. Dolayısıyla otomobillerin ve bir yarış pilotu olmanın benim kanımda olduğunu düşünüyorum. Aslında ben motor sporlarına 1998 yılında da ralli yaparak başladım. Bir ralli pilotu olarak Lübnan v Orta Doğu’da birçok yerel ve uluslararası başarılar elde ettim. Çünkü o zamanlar drift yoktu. Ama benim sürüş tarzım özellikle de Lübnan asfaltında aslında biraz drift yapmak gibiydi.”

Ailen drift konusunda sana destek oldu mu?

“Aileme yarışlara katılacağımı söylediğimde aslında biraz şoke oldular. En başta bu sporun biraz riskli olduğunu düşündüler. Çünkü ralli etaplarında vadilerde, dağların arasında çok yüksek hızlara çıkıyorduk. Ama sanırım daha sonrasında aileme araç içindeki güvenlik ekipmanları ve bu işin güvenliğini anlatmayı başardım. 1998’deki ilk rallimde de 25-30 araç arasında 3’üncü olduğumu görünce bende özel bir şeyler olduğunu gördüler. Ve bu andan sonra da beni desteklemeye başladılar”

- Drift hayatının önemli bir parçası. Red Bull Car Park Drift hakkında neler söylersin?

“Evet dediğiniz gibi özellikle 2008’den bu yana drift hayatımın çok önemli bir parçası. Ne mutlu ki tutkum aynı zamanda da benim işim. Bu sebeple kendimi her zaman çok şanslı addediyorum. Red Bull Car Park’ta da geçmişten bugüne yaşadığımız uluslararası gelişmeyi gördükçe gurur duyuyorum.”

Red Bull Car Park Drift bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Türkiye’deki drift kültürü hakkında neler söylersin?

“Türkiye’ye bir kez daha Red Bull Car Park Drift’i organize etmeye geldiğimiz için çok memnunum. 2018 ve 2019’da iki ulusal final yaptığımız Türkiye’de 2019’da bir de Dünya Finali organize ettik. Red Bull Car Park Dünya Finali çok başarılı ve herkesin bayıldığı bir organizasyon oldu. Türkiye’deki kültürü, atmosfer, seyirciler hepsi inanılmazdı. O yüzden yeniden Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bununla birlikte bu sene Drift Akademi’yi de hayata geçirdik. Red Bull Car Park Drift’i yeni drift pilotlarıyla buluşturmak, bu yarışı yeni insanlara tanıtmak bizi her zaman mutlu ediyor.”

- Drift yaparken en fazla dikkat edilmesi gereken konular neler?

“Driftte en önemli konu olabildiğince fazla antrenman yapmak. Aracınızla bir olmak. Normalde araç çok güçlü olduğu için pilotlar aracı takip ederler. Ama driftte önemli olan pilot olarak aracınızı yönetmek, aracınızın neler yapacağına karar vermek. Bu sebeple de antrenman bunu kusursuzlaştırır. Güvenli alanlarda olabildiğince çok antrenman yapılması gerekiyor.”

- Türkiye’deki drift tutkunlarına önerilerin neler olur?

“Tüm drift tutkunlarına tavsiyem güvenli alanlarda antrenman yapın. Çünkü Red Bull Car Park Drift’teki engellerin hepsi farklı ve daha basit malzemelerle güvenli alanlarda kurulabilir. Ancak bu şekilde büyük bir şampiyon olabilrsiniz. Ve şunu da söylemem lazım Drift Akademi’de olduğu gibi herkese yardım etmeye de hazırım. Örneğin son akademiden çıkan 5 kişi pazar günkü yarışta yer alacak. Umarım Türkiye Finali daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlar. Elimizden geldiğinde onları eğitmeye devam edebiliriz. Herkesi Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde görmek için sabırsızlanıyorum. Drift yapmaya devam edin.”