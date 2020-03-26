G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla yaptıkları toplantıda, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının kaynağının Çin olarak nitelendirilip nitelendirilmemesi konusunda ABD ile diğer ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ortak bir açıklama yayınlanamadı.

İlk olarak Alman "Der Spiegel" tarafından gündeme taşınan G7 dışişleri bakanları toplantısında ABD ile diğer ülkeler arasında Kovid-19'un nasıl tanımlanacağına ilişkin anlaşmazlık ABD medyasında da yer aldı.

Washington Post'un 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin salgına "Vuhan virüsü" şeklinde atıfta bulunmak konusunda ısrar etmesi üzerine G7 dışişleri bakanları, ortak bir açıklama üzerinde anlaşma sağlayamadı.

Yetkililer, diğer ülkelerin, küresel salgını yavaşlatmak ve tıbbi malzeme sıkıntısıyla başa çıkmak için uluslararası iş birliğinin gerekli olduğu bir dönemde gereksiz yere ara bozucu bir adım olarak gördüklerinden "Vuhan virüsü" teriminin kullanılmasına karşı çıktığını ifade etti.

Pompeo "Vuhan virüsü" terimini kullanması dolayısıyla yöneltilen eleştirileri reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün Çin'in Vuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin, dünyayı virüsün tehlikeleriyle ilgili uyarmak konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu söyleyerek, kendisine "Vuhan virüsü" terimini kullanması dolayısıyla yöneltilen eleştirileri reddetti.

Pompeo, basına yaptığı açıklamada, "Vuhan virüsü" nitelendirmesi konusunda ısrarcı olduğunu yalanlamazken grup içindeki anlaşmazlıkların ustalıkla yönetildiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bu konuda hataya düşmeyin. Bu sabah toplanan herkes, sadece Vuhan virüsü ile ilişkili sağlık krizini değil aynı zamanda bununla yüzleşirken dünyanın karşılaştığı ekonomik zorlukları da çözmeye odaklandı." dedi.

Pompeo, salgın ilk ortaya çıktığında bilim adamlarını, uzmanları sahaya göndermek istediğini ancak Çin hükümetinin buna izin vermediğini dile getirerek, "Çin Komünist Partisi, Vuhan virüsü salgınının açıkça gösterdiği gibi sağlığımız ve yaşam biçimimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Avrupalı bir yetkili ise G7 üyeleri arasında birden fazla anlaşmazlık olduğunu ancak "Vuhan virüsü" ifadesinin en önemli engeli oluşturduğunu ileri sürdü.

Terimi uygunsuz görmenin yanı sıra bazı yetkililer, uzmanların daha fazla araştırma yapılıncaya kadar virüsün Vuhan'dan geldiğini kesin olarak söyleyemediğini belirtti.