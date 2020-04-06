ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu

Corona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ABD'li golfçü Paige Spiranac, yaptığı göğüs vuruşuyla gündem oldu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu

Corona virüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirdi.

1 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li golfçünün bu videosu 1 milyona yakın görüntülenme aldı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...