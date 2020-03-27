Ajax'ın genç yeteneği Abdelhak Nouri'nin hayatı, 8 Mart 2017'de takımının Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı kalp rahatsızlığı ile bir anda değişti.

Yaşanan olaydan 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktığı ve iyi durumda olduğu belirtilen Nouri, kalıcı anlamda yeme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybetmiş durumda.

İlgili Haberler Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı!

Yaşanan olayda Ajax'ın o dönemdeki takım doktoru Don de Winter'in doğru tedavi konusunda geç kaldığı belirtilmişti ki Ajax da durumu kabul ederek doktor Winter ile yollarını ayırmıştı. Edwin van der Sar da daha erken bir tedavi uygulanması durumunda kesin olmasa da belki Abdelhak Nouri'nin daha iyi bir durumda olabileceğini belirtmişti.

Ajax'ın bu durumu kabul ettiği günden bu yana ise Nouri'nin ailesi ile kulüp arasındaki tazminat görüşmeleri sürmekte ve çözüm henüz bulunamamış durumda.

Nouri'nin ailesi ile birlikte De Wereld Draait Door programına katılan avukat Khalid Kasem de, "Bir oyuncunun çimlere yığıldığını görüyorsunuz. Hemen kalbine ilişkin durumu kontrol etmeniz gerekir. Kimse bunu düşünmedi. 10 dakikadan fazla sürdü. Daha önce müdahale edilip defibrilatör hemen bağlansa belki de konuştuğumuz tüm uzmanların belirttiği gibi nörolojik veya kardiyolojik bu hasarlar olmadan kurtulma şansı çok daha büyük olacaktı" ifadelerini kullandı.

Kasem, sonrasında Ajax'ın tavrının kendilerinde büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtirken destek göremedikleri Hollanda kulübü ile tazminat görüşmelerinin de devam ettiğini belirtti.