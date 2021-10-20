Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen İngiltere Premier Ligi'ne, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) büyük ilgi... En çok ilgi duyulan sporun basketbol olduğu, futbolun geri planda kaldığı ABD'de Premier Lig'e olan ilgi her geçen gün artıyor.

3 senede 100 milyon Dolar arttı!

2013-2016 yılları arasında 3 senelik anlaşma için İngiltere Futbol Federasyonu'na 250 milyon Dolar ödeyen Amerikalılar, 2016-2021 yılları için 1.1 milyar Dolar ödeme yaptı. 2013'te yıllık 83 milyon Dolar, 2016'da ise senelik 183 milyon Dolar'a anlaşan iki tarafın 2022-2031 yılları için dudak uçuklatacak bir rakam karşılığında el sıkışması bekleniyor.

İlgiyle doğru orantılı

İngiltere'de çıkan haberlere göre; ABD, Premier Lig'in 9 yıllık yayın hakkı için İngiltere Futbol Federasyonu'na tam 2.6 milyar Dolar teklif edecek. Bu da yıllık 288 milyon Dolar'a tekabül ediyor. 2013'ten, 2022'ye kadar olanki yayın hakları ücretinin artış hızı da ABD'nin, Ada futboluna ilgi duymasıyla doğru orantılı.



