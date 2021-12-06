Sky Sports'ta yer alan habere göre ABD hükümeti, Çin'in insan hakları konusundaki uygulamaları nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyet göndermeyeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Biden yönetimi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'da devam eden insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi temsilci göndermeyecek."

ABD'li sporcular etkilenmeyecek

Ancak bu karar Amerikalı sporcuların katılımını etkilemeyecek. ABD'li sporcular oyunlara katılacak ve hükümetin tam desteğini alacak.







