ABD’deki ligler için dev toplantı

Küresel salgının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump büyük bir toplantıya hazırlanıyor. Eski beyzbol maçlarını izlemekten sıkıldığını belirten Trump’ın spor liglerinin geleceğini görüşmek için önde gelen spor başkanları, kulüp sahiplerini toplantıya davet etti. Yapılacak toplantıda komitede başta NBA (Basketbol) NFL (Amerikan Futbolu) MLB (Beyzbol), NHL (Buz Hokeyi), PGA Tour (Golf) gibi büyük endüstriye sahip liglerin başkanlarının yanı sıra büyük kulüplerin (Mark Cuban-Mavericks, Jerry Jones-Cowboys, Robert Kraft-Patriots) sahipleri de yer alıyor. Bu arada Trump daha önce de 11 Mart’ta maçları askıya alınan NBA yönetimiyle de görüşmüştü.