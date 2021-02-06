ABD’de Super Bowl için nefesler tutuldu

ABD’nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 55’incisi düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30’da Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı’nda oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle normal sezonda statlara kısıtlı sayıda seyirci alınırken ve bazı müsabakalar karantina protokolleri nedeniyle ertelenirken, final maçında da tribünler ancak 3’te 1 oranında dolu olacak.

Kurallar gereğince 65 bin 618 kapasiteli Raymond James Stadı’nda 14 bin 500 biletli taraftarın yanı sıra NFL’in davet ettiği 7 bin 500 aşı olmuş sağlık çalışanı tribünlerden karşılaşmayı izleyecek.

Bu yılki müsabakanın hakem kadrosunda yer alan ve 2015’ten bu yana ligde düdük çalan Sarah Thomas, Super Bowl tarihinde görev alan ilk kadın hakem olacak.

Super Bowl tarihinde ilk defa mücadele edecek bir takımın ev sahipliğini de yapacağı final karşılaşmasının merakla beklenen devre arası gösterisinde ise Kanadalı sanatçı The Weeknd sahne alacak.

Bu yılki müsabakada Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Tampa Bay Buccaneers ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs kozlarını paylaşacak.

Normal sezonda 14 galibiyet ve 2 yenilgi alan ve geçen yılın şampiyonu olan Chiefs, 2004 ve 2005 yıllarında art arda şampiyon olan New England Patriots’ın ardından yeniden üst üste Super Bowl’u kazanan takım olmak için sahaya çıkacak.

Patriots ile 20 yıl içinde Super Bowl’da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan, ancak geçen yıl Buccaneers’e geçen Tom Brady ise final maçında 10’uncu kez yer alarak kendi rekorunu yenileyecek.

Normal sezonu 11 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan, ancak playofflar dahil olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Buccaneers, son yenilgisini 30 Kasım’da 27-24 skorla Chief’e karşı almıştı.

Buccaneers, en son 2003’te kazandığı Super Bowl’un ardından yeniden Vince Lombardi kupasını kaldırmak için deneyimli oyun kurucusu Brady’e güveniyor.

Genç yetenek yaşlı kurta karşı

NFL tarihinin en başarılı oyun kurucusu olan 43 yaşındaki Brady’nin 6 Super Bowl şampiyonluğu ve 4 Super Bowl "En Değerli Oyuncu" (MVP) rekorlarının yanı sıra, 3 tane de lig MVP ödülü bulunuyor.

21 yıllık kariyeri boyuncu 2 kere "Yılın En İyi Hücum Oyuncusu" ödülüne layık görülen Brady, NFL’de 4 sezon "sayı" (touchdown) ve 3 sezon da "en çok pas mesafesi" (passing yards) lideri olmuştu.

2000 yılındaki NFL Draft’ında 199’uncu sırada Patriots tarafından seçilen Brady, 2002-2005 arasında Patriots’a 4 yılda 3 şampiyonluk, 2015-2019 arasında da 5 yılda 3 şampiyonluk daha kazandırmıştı.

Bu yılki maç ile son 7 yılda 5’inci kez Super Bowl’da oynayacak Brady’nin karşısında ise Chiefs’in yetenekli ve genç oyun kurucusu Patrick Mahomes dikkati çekiyor.

Geçen yıl Chiefs’i Super Bowl zaferine taşıyan 24 yaşındaki Mahomes, NFL tarihinde bunu başaran en genç ikinci oyun kurucu olmuştu.

Ayrıca, Mahomes, geçen yıl Super Bowl’da MVP ödülüne layık görülürken, NFL tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olma başarısını elde etmişti.

2018’de lig MVP’si ve "Yılın En İyi Hücum Oyuncusu" ödüllerine layık görülen Mahomes, söz konusu sezon "en çok pas sayısı" (passing touchdowns) lideri olmuştu.

NFL’in bu yılki normal sezonunda oyun kurucular arasında toplam 4 bin 740 yardlık pasla Mahomes 2’nci sırada yer alırken, Brady ise toplam 4 bin 633 yardlık pasla 3’üncü sırada geldi.

Normal sezonda Chiefs takımı toplam 6 bin 653 yard kaydederek bu alanda lider olurken, Buccaneers takımı ise toplam 6 bin 145 yardla 7’nci sırada kaldı.

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