ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev’i 3-2 yenerek şampiyon oldu. New York’taki Arthur Ashe Stadı’nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında Nadal, 4 saat 50 dakika süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 3-2 kazanarak mutlu sona ulaştı. Nadal bu sonuçla, 19’uncu grand slam ve 4’üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde ederken, 20 grand slam zaferiyle bu alanda rekoru elinde tutan Roger Federer’e bir adım daha yaklaşmayı başardı.

Medvedev de alkışlandı

23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0’dan 2-2’ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti. Genç raket ayrıca 2000 yılında ABD Açık’ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin’in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak da tarihe geçti.

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