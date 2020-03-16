ABD'de corona virüs telaşı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde tüm okullar corona virüs tehdidi sebebiyle tatil edildi.

16 Mart 2020, Pazartesi 00:23 Son Güncelleme:
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ABD'de corona virüs telaşı!

Corona virüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

ABD'de virüs tehdidi nedeniyle New York'ta tüm okullar tatil edildi.

Kaliforniya eyaletinde vali de 65 yaş üzeri hiçkimsenin evlerinden çıkmamasını ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söyledi.

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