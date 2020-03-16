Corona virüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.
ABD'de virüs tehdidi nedeniyle New York'ta tüm okullar tatil edildi.
Kaliforniya eyaletinde vali de 65 yaş üzeri hiçkimsenin evlerinden çıkmamasını ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söyledi.
Corona virüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.
ABD'de virüs tehdidi nedeniyle New York'ta tüm okullar tatil edildi.
Kaliforniya eyaletinde vali de 65 yaş üzeri hiçkimsenin evlerinden çıkmamasını ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söyledi.
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