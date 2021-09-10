Transfer sürecine ve ABD takımında geçireceği yeni sezona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Örken, annesi ile gülümseten hatırasını da paylaştı.

Bu transferin özel bir anlamının bulunduğunu söyleyen Ahmet, "Spora ilk başladığım yıllarda annem korkuyordu, sporu bırakmamı istiyordu. Anneme anlatıyordum; ’Anne bak göreceksin, Amerika’ya gideceğim ve uçakla gideceğim.’ diye söylemiştim." ifadelerini kullandı.

O zaman maddi olarak çok zor zamanlardan geçtiklerini dile getiren 28 yaşındaki milli bisikletçi, "Annem de ’Ekmek alacak para bulamıyoruz oğlum, Amerika’ya nasıl gideceksin, Çumra’dan Konya’ya zor gidiyoruz.’ demişti. Şimdi 14 yıl sonra Amerika merkezli bir takıma transfer oldum. Bu benim için tarifi edilemez bir gurur." diye konuştu.

Ahmet, yeni takımına transferinin kendisi için de büyük sürpriz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Takımın sprinter arayışı içinde olduğunu ve benimle ilgilendiklerini öğrendim. Daha sonra antrenörle iletişime geçtik ve yüz yüze görüşmeyi planladık. Yüz yüze görüştükten sonra takımın hedeflerinden ve gelecek yıl planladıkları bütün planlarından bahsettiler. Bu program benim çok hoşuma gitti. Çünkü yoğun bir yarış takvimine sahiplerdi. Bunun benim için büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Daha çok yarış koştuğum zaman başarılı bir sporcu olabileceğimi düşünüyordum. Sonucunda anlaşmaya vardık ve sözleşmeyi imzaladık."

"Podyumu çok özledim"

Türkiye’yi 2016 Rio Olimpiyatları’nın ardından Tokyo 2020’de de temsil eden Ahmet Örken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sürecin performansını olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Pandemi sebebiyle yarışlara katılma sürecimiz neredeyse yüzde 50 düştü. Çok az yarışa katıldık ve bunun neticesinde çok fazla başarıya ulaşamadım." dedi.

"Podyumu çok özledim" diyen milli bisikletçi, yeni sezonki hedeflerine ilişkin, "Birincilikler kazanmayı ve podyumda olmayı çok istiyorum. Bunun için çalışmalarıma başladım. Umarım gelecek yıl benim için başarılarla dolu bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.

AA