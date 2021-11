ABD Futbol Liginde Duygu Erdoğan tarih yazdı!

Türkiye'den Chicago'ya geçtiğimiz hafta tarihi bir transfer gerçekleşti. Chicago House AC Erkek Futbol Takımına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinde ilk kez kadın yardımcı antrenör atandı. Atanan isim 33 yaşındaki Duygu Erdoğan.

Ulusal Bağımsız Futbol Federasyonu Lig tarihinde ilk kez bir kadın antrenör atadı, tarihe geçti.

ABD'de erkekler profesyonel futbolunda antrenörlük yapan ilk ve tek kadın olan Duygu Erdoğan ile atanma sonrası irtibata geçip özel röportaj gerçekleştirdik. Duygu Erdoğan Türk medyasından ilk kez Önce Vatan Gazetesi'ne konuştu!

Öncelikle tebrikler Duygu Hanım bir kadın olarak ayrıca gururlandığımız görevinizde başarılar diliyorum ve hemen şunu sormak istiyorum kulüpten yapılan açıklamada göçmenlik sürecinin biraz sürdüğünden bahsettiler yoksa daha önce sizi istiyorlardı. Nasıl bir süreçten geçtiniz? Neden ABD’yi tercih ettiniz?

Çok teşekkür ediyorum. Evet bir sene önce Chicago House AC'nin başkanı Peter Wilt bana bir e-mail atmış. O dönem maillerime bakmadığım bir dönemdi. Bana ulaşamadığı için de mail kutuna bak diye başka bir mesaj attı. Maillerime bakınca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp şartların yazıldığı bir iş teklifi gördüm. Ne düşünüyorsun diye sorunca elbette teklifi kabul ettim! Şu anki teknik direktörümüz Charles James Brown (CJ Brown) ile zaten tanışıyorduk. Konuştuk. İsteklerini, planlarını benimle paylaştı. CJ, tamam dediği an itibariyle ben de yeni yılla birlikte uzaktan erişimle takımla olmaya başladım. Çok uzun ve yorucu bir vize sürecinden geçtik. Bunun nedeni korona virüs salgını. Kulüp, başkanımız, hocamız, diğer ekip arkadaşlarım o dönem bana her türlü psikolojik desteği verdi. Aslında fiziksel olmasa da hep takımlaydım.

Neden Amerika öncelikle Peter Wilt çok başarılı bir başkan ve önemli bir futbol insanı. Teknik direktörümüz CJ Brown'la ilk andan itibaren futbolla ilgili birçok konuda hemfikirdik.

Kişisel olarak cevap vermem gerekirse, Amerika'da her alanda çok fazla kadın antrenör bulunuyor. Bu da sizin kendinizi daha fazla geliştirmenize sebep oluyor; bana işimi yapabileceğim doğru alanı açıyor. Yeteneklerimi daha iyi gösterme imkânı veriyor. Ben de bu deneyimi yaşamak istedim.

Görev alacağınız NISA ve takımınız Chicago House AC’den bahsedebilir misiniz?

Yeni bir takımız, Amerika’da futbol takımları farklı şekilde yapılanabiliyorlar. Yatırımcılık ve sponsorluk üzerinden ilerliyor. Bana göre takımımız bir dünya takımı, bunun nedeni farklılıklara sahip tüm insanları bir araya getiriyor. Takımımızın ismindeki ‘House’ aynı zamanda evimizin içindeki tüm farklılıkları kabul edip bir arada olmayı da ifade ediyor. (Chicago House müzik tarzından dolayı ismi verilmiş) Onun dışında Chicago şehrini temsil ediyor. Zamana ve desteğe çok fazla ihtiyacımız var. Chicago House AC tüm dünya kulüplerinin kontakta olmak isteyeceği bir tarzla ilerliyor. Halkın içinden ve onlara destek olarak. Şehrimizin, burada yaşayan herkesin yanında olmaya çalışıyoruz.

Misyon ve vizyonu örnek olacak nitelikte. Çok fazla sosyal sorumluluğumuz var. Sosyal sorumluluk ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz.

Bir Türk kadını olarak biz gurur duyduk! Siz neler hissettiniz?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu soru aslında çok özel. Bende tabii ki antrenörlük kariyerimin bu şekilde ilerleyeceğini düşünemezdim. Futbol, oynamaya küçük yaşta, sokaklarda, okulda arkadaşlarımla oynayarak başladım. Kadın futbol takımları olmadığından dolayı çok geç yaşlarda lisanslı futbol oynamaya başladım. Yetenekleri belli seviyede olan biriydim. Şartlar zordu. Futbol oynamaya devam edersem hiçbir şey değişmeyecekti. Ben sadece biraz para kazanıp günü kurtaracaktım. Bunun sonu dar bir alanda günün size getirdikleri olacaktı. Antrenör olursam bir şeyleri değiştirebilirdim. Bu yüzden futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Antrenör-futbolcu olarak devam etmek çok zor oldu. Üniversite bitmişti. Pedagojik formasyonumu bitirip, Antrenörlük lisansımı da almıştım. O andan itibaren tek bir hedefim olmuştu. Futbol oynamak isteyen tüm çocukların en iyi şekilde yetişmesini (kız ve erkek) onlara en kaliteli bilgi geçişlerini sağlamak, önlerindeki engelleri kaldırmak için okumaya, araştırmaya devam etmekti. Şimdi bunları düşününce siz söyleyin. Sizce, ben neler hissediyorumdur?

En az bizim kadar kendinizle gurur duymalısınız! Biz çok mutlu olduk ve güzel başarılara imza atacağınızdan eminiz! Chicago’da ben de 2 sene yaşadım rüzgarlı ve kışın epeyce soğuktur. Ne zaman geldiniz şehir ile ilgili düşünceleriniz neler?

İki haftadır buradayım. Öncelikle şehir harika bir enerjiye sahip. Sporun önemli olduğu bir şehir. Birçok spor dalının izlenmesine ve yapılmasına olanak sağlıyor. Büyük Chicago yangınından sonra şehir tasarımı ile meşhur bir şehir, bende çok beğendim. Şehirden etkilendim diyebilirim. Tabi ki şu an için çok fazla gezemedim. Soğuk olduğunu, rüzgârlı bir şehir olduğunu tüm bunları okudum, araştırdım, konuştuğum insanlar bahsetti. Ben daha önce Almanya’da çalıştım. O yüzden soğuk konusunda deneyimliyim aslında. Burada belki daha üst seviyelerini deneyimleyeceğim. Heyecanla bekliyorum...

Amerika’da özellikle kadın futbolu çok hızlı ve başarılı bir şekilde gelişiyor. Neler söylemek istersiniz?

Amerika, Dünya kadın futbolunda ilk beşte yer alıyor. Kadın liginde NWSL canlı maçlarını izledim. Çok ilerideler ve bu konuda şunu söyleyebilirim, her yıl Draft (taslak) denilen yetenekli kadın futbolcuların töreni oluyor. Ve bunu televizyondan canlı yayınlıyorlar. NBA’nin futbol versiyonu. Bu harika bir şey! Düşünsenize burada futbol oynamak isteyen kızlara direkt hedef koyuyorsunuz. Onların doğru ve gerçekçi hayal kurmasına yardımcı oluyorsunuz. Maçlardaki ilgi ve desteği deneyimledim. Bambaşka bir seviyedeler gerçekten. Genç kız ve erkek futbolcuların seçmelerini 2 yıl önce takip etme imkânım olmuştu. Çok fazla emek veriliyor. Tabi ki imkanlar önemli. Amerika, çok farklı spor kültüründen gelen, genç jenerasyona sahip, özellikle Güney Amerikalı genç sayısı çok fazla. Onlar, futbolu çok seviyor ve benimsiyor.

MLS, bir kere bu ligde oynamak birçok fiziksel dayanıklılık özelliğini barındırmanızı gerektiriyor. Sadece sahadaki dayanıklılık değil, saha dışındaki psikolojik dayanıklılık da çok önemli. Amerika’daki seyahatlerde bazen çok uzun zaman dilimlerini uçakta geçirmenizi gerektiriyor. Futbolcuların yorgunlukla başedip, antrenman ve yeniden maç için hazırlanması ciddi hazırlıklar gerektiriyor. Spor biliminde çok ilerideler. Çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum.

Futbol burada gelişiyor, çok fazla yatırım var. Bugün Amerika’da futbol oynayan futbolcular Türk ligleri, İngiltere Ligleri ve diğer birçok liglerde devam edebiliyor. Alman Bundesliga liginde iki tane Amerikalı Hoca çalışıyor. Bunlar düşünüldüğünde sanırım pek çok şeyi doğru yapıyorlar.

Indiana eyaletinde Indy Eleven adında futbol takımının sahibi Ersal Özdemir, geçtiğimiz sezonlarda ABD Kolej Ligi'nde (NCAA) en iyi oyuncusu seçilen Ece Türkoğlu ve şimdi siz! Türkler biraz Amerikan futboluna uzak mı burada sayımız daha fazla olamaz mıydı?

Öncelikle, Ersal Beyi ve Ece Türkoğlu’nu tebrik ederim. Çok değerli, zorlu işleri başarmışlar. Kolay değil yaptıkları ve desteklemek gerekiyor. Bende onlarla gurur duydum. Aslında bu soruya şöyle cevap verebilirim. Biz Türkler, Dünya’nın hiçbir yerine uzak değiliz. Bizim tüm profesyonel takımlarımızın Scout'ları (oyuncu izleme birimleri) Dünya’yı birçok ülkeden iyi takip ediyor. Sadece tercih meselesinde farklı düşünüyor olabilirler. İzleyiciler açısından düşünürsek, ciddi zaman dilim problemi var. Yine de meraklı olan takip ediyor.

Kişisel olarak Amerika’da ileriki planlarınız neler?

Bu çok zor bir soru. Çok yeni her şey. Öncelikle sözleşme süremi tamamlamak istiyorum. Ben mesleğimden dolayı hayatını 2 bavul ve bir sırt çantasına sığdıran biriyim. Bu meslek, kapınızın arkasına, bavulunuzu koymanızı gerektiren bir meslek. Buna başkanımız, hocamız hep birlikte oturup karar vereceğiz. İlk önce takımımla başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Adım adım gitmek gerekiyor...

Türkiye’de Galatasaray ’da Fatih Terim’in yardımcılığını yaptınız. Hangi takımlarda hangi pozisyonlarda görev aldınız?

Antrenörlüğe, Beşiktaş Jimnastik Kulübünde mini minik erkek gruplarında başladım. Beşiktaş’ta o dönem çalıştığım tüm hocalar bana kendimi farklı gruplarda geliştirme imkânı sağladı. Özellikle 1998-2002 yaşlar arası futbolcularla çalışma deneyimim oldu. U-17 takımında belli bir dönem resmi stajımı tamamladım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü benim için her zaman bambaşka bir yerde. Benim antrenörlük kariyerim, BJK ile başladı. Birlikte çalıştığım herkese teşekkür ediyorum.

Beşiktaş'ın ardından Galatasaray Spor Kulübüne Kız futbol okullarını ve Kız futbol takımlarını kurmak için davet edildim. O zaman Türkiye’deki ilk kız futbol okullarını biz kurmuştuk. Genç Kız futbol takımlarımızı da Fatih Hocamın önderliğinde kurduk. Benim orada oturtmak istediğim sistemi oturtabilsek, Türk Kadın futbolunda şu an bambaşka bir noktada olurduk. Türk kadın futbolcu profil yapısını Galatasaray Spor Kulübü Futbol Akademisi Performans antrenörleri ile birlikte çalışarak, farklı takımlardan kadın futbolculara birçok fiziksel -performans testleri yaparak oluşturmak istedim. Bunu belli aşamada sağladık. Elimizdeki verileri Türk Kadın Futbolcularını değerlendirebileceğimiz şekilde planlamıştık. Alt yapımızda ben ayrıldığımda 84 kız futbolcu vardı. Birçoğu milli takımda oynama şansını yakaladı. Bugün o çocuklar 20’li yaşlarda! Fatih Hocam Galatasaray Spor Kulübünde, beni asistan antrenörlüğüne getirerek belki kendi de o zaman farkında değildi ama benim adil yarışma çizgisine gelmeme imkânı sağladı. Ben de hocaya mesleğime devam ederek teşekkür ediyorum. Ayrıca şunun da bilinmesi gerekiyor ki Fatih Hoca Türkiye’ye Kadın Futbol antrenörü kazandırdı; Futbolun her aşamasında çalışarak, emek vererek, iniş-çıkışlarla kariyerini hep ileriye taşıyarak devam eden bir antrenör... O zamanlar çok gençtim tabi bunları şimdi düşününce anlamlandırıyorum. Çok değerli bir şey yaptı aslında. Sadece o zaman benim cinsiyetimle ilgili yorumlar ön plandaydı. Halbuki Fatih Hoca beni defalarca izledi. Benimle konuştu. Zaten çalışmalarım ortada. Çok gençtim GS A takımına çıktığımda, O yaşlarda oraların öğrencisi oluyorsunuz. Bunun hep bilincindeydim. Üst düzey futbolcuları tanıma imkânım oldu. Bunlar hiç bilinmiyordu ben söylemek istiyorum. Bunları söylerken ileriye dönük bir yatırım yapmıyorum.

Türkiye Süper lig şampiyonluğu yaşayıp, Avrupa Şampiyonlar liginde çeyrek final deneyimi yaşıyorsunuz. Bunlar kıymetli ve değerli.

Elazığspor A Erkek takımında da çalıştım. O dönem çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim için hala değerliler. Hepsiyle hala iletişimdeyizdir.

SG Wattenscheid 09 A Erkek A takımında Almanya 4. Ligi çalışma imkânım oldu.

Çok başarılı bir sezon geçirdik. Çok güzel tecrübeler edindim.

Rot Weiss Oberhausen takımında 3,5 yıl çalışma imkânım oldu. U-19 Bundesliga Genç Erkekler Liginde yarım sezona yakın çalışma deneyimi yaşadım. Sonra Rot Weiss Oberhausen A Erkek takımında 3 sezonum geçti. Şampiyon olarak sezonu tamamladık. Almanya kupasına katılma hakkı elde ettik. Orada çalıştığım birkaç oyuncu şimdi Bundesliga-1 ve Bundesliga -2 de oynuyor. Onları orada görmek gurur verici.

Almanya tercihi aslında her şeyi bakış açımı değiştirme ve kendimi geliştirmek içindi. Avrupa’daki futbolu yakından takip etmek içindi. Bugün Almanya’da harika bağlantılara sahibim. Tüm bu çalışmalarım beni ben yaptı bana pek çok şey kazandırdı...

Futbolcu denilince genelde üniversiteye gitmeyen, ya da şöyle söylemek daha doğru olabilir zorlu antrenmanlar yüzünden fırsat bulamayanlar oluyor fakat siz İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nden başarıyla mezun oldunuz. Bakınca ikisi aynı anda olabiliyormuş. Siz ne dersiniz bu konuda?

Onu siz bir de bana sorun! İkisi aynı anda gerçekten çok zor oluyor. Fedakarlıklar gerektiriyor. Eğer fedakârlık yaparsanız, ikisini bir arada götürebiliyorsunuz. Ben kariyerimde birçok iniş-çıkış ve zorluk gördüm. Bugün üniversiteyi bitirip, bir mesleğim olduğu için bazı durumları kaldırabildim. Eğitim çok önemli. Bir yerde size farklı bir donanım katıyor. Bu, şu anlama da gelmesin meslek edinmiş olmak bir konuda öğrenim görmeniz sizi asla eğitimli biri yapmaz. Size anahtar kazandırır. Gerisi sizin çabanızla birlikte gelişimini sürdürür.

MLS’i takip ediyor musunuz? Var mı favori takımınız, favori oyuncunuz?

İzliyorum. Tüm takımlara ve futbolculara aynı uzaklıkta profesyonellikle yaklaşıyorum. MLS’i seviyorum. Marka değeri yüksek bir lig.

Türkiye’deki futbol ile ilgili neler söylemek istiyorsun?

Türkiye’de yönetici, teknik direktör, antrenör ve futbolcu olmak çok zor. Bizdeki problem şu; iş ehline teslim edilmiyor. Eleştiriler olumlu ivmelenme yaratacak şekilde değil. Daha çok olumsuz eleştiriler var. Bunun yerine Türkiye Futbol Liglerinin marka değeri için çalışmalıyız. Öyle yetenekliyiz ki aslında Dünya’nın her yerinde futbolla ilgili saygı görüyoruz. Bizim bir marka değerimiz var kendiliğinden oluşan. Bunu nasıl geliştirebiliriz, bunu tartışmalıyız. Gençlerimize nasıl katkı sağlarız? Kadın futbolu hızlı bir çıkış yaptı, devamlılığı nasıl sağlarız? Yeni jenerasyona futbolu nasıl sevdirebiliriz bunları düşünmeliyiz? Kadın antrenör yetiştirmede 2 yıl sonra neyi hedefliyoruz?

Devamlılık bazen en önemli kriter olabiliyor. Süper ligimizdeki takımlarımızın ve U-19 takımlarımız arasındaki makas önümüzdeki yıllarda daha da açılacak. Bir an önce bu sorunları birlikte çözme imkanını oluşturmamız gerekiyor…

ABD Kadın Milli takımı futbolda çok başarılı. Takip ediyor musunuz?

Takip ediyorum. Başarılı buluyorum. En son Carli LIoyd’un uğurlanışı harikaydı.

Chicago’ya Türkiye’den transferler olacak mı?

Bu soruya cevap veremem.

ABD’deki Türkler sizin atanmanızdan sonra Chicago House AC’yi mutlaka destekleyecekler. Yeni taraftar olacaklara mesajınız nedir?

Amerika’nın her yerinden destek mesajları aldım. Hala alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bana öyle güzel destek oldular ki. Hiç aklıma gelmezdi. Onlara şunu söyleyebilirim Chicago House AC bir kulüpten çok öte. İnternet sitemizi gezerlerse ne demek istediğimi anlayacaklardır. Desteklerinizi bekliyoruz.

Gençlere mesajınız nedir?

Gençlere mesajım eğitimlerine önem vermeleri. Bu onların her zaman can simidi olacak. Bambaşka ufuklar sağlayacak. Saygınlığın, zenginlikten geçmediğini, huzurun sevdiğiniz işlerin yolunda harcadığınız enerjide olacağını. Sağlığın en değerli şey olduğunu bilmelerini istiyorum. Ben o büyük yüzdenin içindeyim yetenekleri limitli olan biri olarak söylüyorum ki, çalışarak bir şeyleri değiştirebilirsiniz. En kötüsü kendinizi değiştirirsiniz.

Kimse asla size istediklerinizi vermeyecek! Siz en iyinin, en doğrunun peşinde olmalısınız. Kimsenin, emeğine saygısızlık etmeden saygı duyarak ilerlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Adil, dürüst ama yeri geldiğinde kararlı bir şekilde yürümeniz gerektiğini bilerek ilerlemelisiniz. Bunları eğer haddimse gençlere bir kez de ben söylemek istiyorum.

Son söz sizin lütfen buyurun…

Gençlerin spor yapması önemli. Kız çocuklarının futbol oynama isteklerini desteklememiz gerekiyor. Futbol çok güzel bir spor dalı, okulunuzla birlikte devam ettirebilirsiniz. Yeter ki çalışın, isteyin zamanınızı harcayın. Türkiye’nin her yerinde futbol oynamak isteyen kız ve erkek çocuklara ulaşmalıyız. Yalnız olmadıklarını bilmeleri gerekiyor. İlginiz için teşekkür ederim.