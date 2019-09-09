ABD, Brezilya engelini de geçti: 89-73

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası K Grubu’nun son maçında ABD, Brezilya’yı 89-73 yendi. Oynadığı 5. maçı da kazanan ABD, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise grubu son sırada bitirdi.

Salon: Shenzhen

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ferdinand Pascual (Filipinler), Julio Cesar Anaya Freile (Panama)

ABD: Walker 16, Mitchell 6, Harris 8, Barnes 10, Turner 16, Brown 11, White 4, Lopez , Middleton 9, Smart 9

Brezilya: Huertas 7, Louzada, Garcia 5, Caboclo 6, Felicio, Benite 21, Barbosa 14, Luz 2, Varejao 14, Sousa 4

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 67-56