ABD’nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının üçüncü gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Tsitsipas, 2 saat 41 dakika süren mücadelenin ardından Fransız Adrian Mannarino’yu 6-3, 6-4, 6-7 ve 6-0’lık setlerle 3-1 mağlup etti. Yunan tenisçi, üçüncü turda İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka, Slovenyalı Tamara Zidansek’i 6-3 ve 6-1’lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek üçüncü turda ABD’li Danielle Collins ile eşleşti.

8 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da 6-3 ve 6-1’lik setlerin ardından ABD’li Christina McHale’yi 2-0’la geçerek turnuvada üst tura adını yazdırdı.

Gauff’tan erken veda

Günün sürprizi ise ABD’li tenisçilerin maçında yaşandı. Turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen henüz 17 yaşındaki 21 numaralı seribaşı Cori Gauff, vatandaşı Sloane Stephens’a 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın dördüncü gününde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic, Hollandalı Tallon Griekspoor’la, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile ikinci tur maçında karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile Danimarkalı Clara Tauson, 4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile ABD’li Amanda Anisimova korta çıkacak.

AA