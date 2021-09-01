ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya klasmanında 57. sırada yer alan Alman Dominik Koepfer ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 48 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenen Medvedev, üçüncü tur biletini aldı.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, klasmanın 75 numarası İspanyol Pedro Martinez’i 7-6, 6-7, 6-1 ve 6-1’lik setlerle 3-1 yendi.

Dünya klasmanında 117. sırada yer alan Botic van de Zandschulp, günün sürpriz sonucuna imza attı. Hollandalı tenisçi, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud’u 3-6, 6-4, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.

Osaka, maç yapmadan üçüncü turda

Geçen yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, Sırp rakibi Olga Danilovic’in sağlık sorunları nedeniyle çekilmesiyle adını üçüncü tura yazdırdı.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, İspanyol Rebeka Masarova’yı 6-2 ve 7-5, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da Alman Andrea Petkovic’i 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yendi.

12 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Slovak Kristina Kucova’yı 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

AA