Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Daniil Medvedev, tek kadınlarda Elina Svitolina, Barbora Krejcikova, Garbine Muguruza ve Simona Halep, dördüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının beşinci gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya klasmanında 74. sırada yer alan İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-0, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Medvedev, dördüncü tur biletini aldı.
Geçen yılın finalisti Azarenka'dan erken veda
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçti.
8 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Rus Kamilla Rakhimova'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, geçen yılın finalisti 18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
12 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 19 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina'yı 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
AA