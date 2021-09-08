ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dokuzuncu gün sabah seansında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, Hollandalı Boticvan de Zandschulp ile karşılaştı.

2 saat 23 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev, 6-3, 6-0, 4-6 ve 7-5’lik setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale kalan ilk tenisçi oldu.

Tek kadınlarda Kanadalı 19 yaşındaki tenisçi Fernandez, önemli bir sürprize imza atarak 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina’yı 6-3, 3-6 ve 7-6’lık setlerle 2-1 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale kalan Fernandez, bu turda Aryna Sabalenka-Barbora Krejcikova maçının galibiyle karşılaşacak. (AA)