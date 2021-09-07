ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının sekizinci gün sabah seansında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Zverev, 13 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

2 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Zverev, 6-4, 6-4 ve 7-6’lık setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

22 numaralı seribaşı ABD’li Reilly Opelka’yı 6-7, 6-4, 6-1 ve 6-3’lük setlerle 3-1’le geçen Güney Afrikalı Lloyd Harris, çeyrek finalde Zverev ile eşleşti.

Tek kadınlarda son olimpiyat şampiyonu 11 numaralı seribaşı İsviçreli Bencic, 2020 Fransa Açık’ta kupaya uzanan 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek’i 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındaki Büyük Britanyalı genç tenisçi Emma Raducanu da çeyrek finale çıktı. 18 yaşındaki tenisçi, ABD’li Shelby Rogers’ı 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek üst turda Bencic’in rakibi oldu. (AA)