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ABD Açık’ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

ABD Açık’ta ana tablo ilk turunda ABD’li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.

22 Ağustos 2019, Perşembe 23:17
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ABD Açık’ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ta ana tablo ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD’li Serena Williams’ın, dünya 87 numarası Rus Maria Sharapova ile eşleştiği ilk tur maçları, 26 Ağustos’ta başlayacak.

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