ABD Açık’ta 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin üçüncü tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınların 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin üçüncü tura yükseldi.

03 Eylül 2020, Perşembe 22:16 Son Güncelleme:
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ABD Açık’ta 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin üçüncü tura çıktı

ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 4. gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

ABD’li Kenin, Kanadalı Leylah Fernandez’i bir saat 21 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı. Kenin, üçüncü turda 27 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile eşleşti.

Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Maria Sakkari, ABD’li Bernarda Pera’yı bir saat 43 dakika sonunda 2-6, 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-1 mağlup etti. Yunan tenisçi Sakkari, üçüncü turda 22 numaralı seribaşı ABD’li Amanda Anisimova’nın rakibi oldu.


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