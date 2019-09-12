Abd 13 yıl sonra kaybetti

Çin’in ev sahipliği yaptığı Dünya kupası’nda şampiyonluk favorileri çeyrek finalde tek tek elendi.

Bir önceki gün, arjantin büyük bir sürprize imza atmış ve iyi bir kadroya sahip sırbistan’ı yenerek kürsünün dışında bırakmıştı. Dün de müthiş savunma yapan Fransa karşısında kilitlenen aBD tam 13 yıl sonra ilk resmi maçında mağlubiyetle tanıştı. Fransa’ya 89-79 yenilen aBD en son 2006 Dünya kupası’nda Diamantidis, spanoulis ve Papaloukas gibi yıldızları barındıran yunanistan’a kaybetmişti. aBD, 2006’dan bu yana 3 Olimpiyat (2008, 2012, 2016), 2 Dünya kupası (2010, 2014) ve 2 amerika Şampiyonası (2007, 2017) olmak üzere en büyük turnuvaları namağlup şampiyon tamamlamıştı. Diğer yarı finalde avustralya Çekya’yı 82-70 yendi.