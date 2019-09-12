Abd 13 yıl sonra kaybetti

2019 Basketbol Dünya Kupası'na bir favori daha veda etti. Çeyrek finalde, Sırbistan’ın ardından Fransa’ya 89-79 kaybeden ABD’de de elendi. 2006’dan bu yana ilk kez mağlup olan ABD kürsü dışında kaldı.

12 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Abd 13 yıl sonra kaybetti

Çin’in ev sahipliği yaptığı Dünya kupası’nda şampiyonluk favorileri çeyrek finalde tek tek elendi.

Bir önceki gün, arjantin büyük bir sürprize imza atmış ve iyi bir kadroya sahip sırbistan’ı yenerek kürsünün dışında bırakmıştı. Dün de müthiş savunma yapan Fransa karşısında kilitlenen aBD tam 13 yıl sonra ilk resmi maçında mağlubiyetle tanıştı. Fransa’ya 89-79 yenilen aBD en son 2006 Dünya kupası’nda Diamantidis, spanoulis ve Papaloukas gibi yıldızları barındıran yunanistan’a kaybetmişti. aBD, 2006’dan bu yana 3 Olimpiyat (2008, 2012, 2016), 2 Dünya kupası (2010, 2014) ve 2 amerika Şampiyonası (2007, 2017) olmak üzere en büyük turnuvaları namağlup şampiyon tamamlamıştı. Diğer yarı finalde avustralya Çekya’yı 82-70 yendi.

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