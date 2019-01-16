İlk devreyi son sırada kapatan, Dynamo Kiev’den orta saha Mykola Moroziuk ve serbest oyuncu konumunda bulunan santrfor Prejuce Nakoulma’yı kadrosuna katan Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

Yeşil-Mavili ekip, teknik direktör Okan Buruk’un da çok istediği Aatıf Chahechouhe için Fenerbahçe ile pazarlıklara devam ediyor.

Sarı- Lacivertliler ile arasında ufak pürüzler kalan Karadeniz ekibi, Faslı futbolcu ile uzun süreli bir sözleşme yapmak istiyor.

‘En iyi teklifi yaptık’

32 yaşındaki futbolcunun, Yeşil- Mavililer’in ligde bulunduğu konum yüzünden uzun vadeli bir kontrata sıcak bakmamasından dolayı Rizespor, ortak bir yol bulmayı hedefliyor.

Aatıf’in ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kazandığı para karşılığında (Yarım sezon için 750 bin Euro) kiralık olarak Karadeniz ekibinin formasını giymeyi kabul edebileceği öğrenildi.

Öte yandan transfer hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk da şu ifadeleri kullandı: “Elimizden gelen en iyi teklifi yaptık. Fenerbahçe de bize çok yardımcı oldu.”