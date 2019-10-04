Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, büyük bir sürprize imza attı ve Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Aatif, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu ve galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını belirten başarılı futbolcu, "Antalyaspor için çok mutluyum, memnunum, çok zorlu bir yerde oynadık. Burada 2 yıl oynamış biri olarak baskıya karşı koymak kolay değil. 90 dakika boyunca iyi savunma yaptık, Fenerbahçe her şeyi yaptı ama golü atamadı, bu iyi oyunumuzun sonucuydu." dedi.

'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek herkese nasip olmaz' diyen Aatif, "Burada Fenerbahçe'yi yenmek herkese nasip olmaz. Geçen hafta da zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Böyle bir galibiyet alınca başkanımız da geldi bizi soyunma odasında ziyaret etti ve tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Geçen sezona Fenerbahçe’de başlayan ve ikinci devrede Çaykur Rizespor’a transfer olarak takımın ligde kalmasında büyük pay sahiplerinden biri olan Aatif Chahechouhe, bu sezon başında Antalyaspor’a imza atmıştı.

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