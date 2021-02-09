Futbol geçmişten günümüze en çok tercih edilen spor branşlarından bir tanesi olmuştur. Belli kurallar çerçevesinde düzenlenen futbol bir takım oyunudur. O nedenle transfer olan her futbolcunun performansı ve teknik yeterlilikleri birbirini tamamlar. Futbolda başarı elde etmek için teknik direktörün iyi bir planlama yaparak futbolcu düzenini de doğru bir şekilde ayarlaması gerekir. Dünya genelinde düzenlenen müsabakalarda başarı elde etmek için futbol takımlarının performansı yüksek futbolcuları transfer etmeleri gerekir. Dünya genelinde yetişen futbolcular kendi ülkelerinden de farklı takımlarda top koşturabilirler. Özellikle Fransa'da doğan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe birbirinden farklı ülkelerde top koşturdu.

Aatif Chahechouhe nereli?

Aatif Chahechouhe 2 Temmuz 1986 yılında Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. 1, 76 metre boyunda olan başarılı futbolcu sol açık ve forvet mevkiinde görev alıyor. Fransa doğumlu olan Faslı futbolcu Türkiye Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük takımında 92 numaralı formayı giyiyor.

Futbola çok küçük yaşlardan itibaren başlayan Aatif Chahechouhe1996- 2005 yılları arasında Nancy futbol takımının alt yapısında oynayarak kendini de geliştirme fırsatı buldu. Aatif Chahechouhe 1986 yılında Paris banliyösünde oturan Faslı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Paris sokaklarında futbol oynayan yetenekli futbolcu RC Paris futbol kulübü tarafından keşfedildi. Yetenekleri de böylelikle ortaya çıktı.

Aatif Chahechouhe kaç yaşında?

Fas asıllı Fransız futbolcu Aatif Chahechouhe 2 Temmuz 1986 yılında Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Başarılı futbolcu profesyonel futbol hayatına 2005 yılında başladı. 2005- 2006 yılında Racing Paris futbol takımında oynayan Aatif Chahechouhe bu takım ile 5 maça çıktı. Başarılı futbolcu 2006-2007 yılında Olympique Noisy- le-Sec takımında forma giydi. Bu takım ile 19 maça çıkan yetenekli futbolcu toplam 4 gol attı. 2009- 2011 yılları arasında Nancy B futbol takımında forma giyen Aatif Chahechouhe 59 maça çıkarken toplam 16 gol kaydetti. Başarılı futbolcu 2012 yılında Chernomorets Burgas takımında forma giyerken burada çıktığı 15 maçta toplam 10 gol atma fırsatı buldu.

Aatif Chahechouhe Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Fransa'da doğan Fas asıllı futbolcu Aatif Chahechouhe Türkiye Süper Lig'de pek çok takımda forma giydi. 2012 yılında Chernomorets Burgas'a transfer olduktan sonra 2012 yılının sonlarına doğru Sivasspor'a transfer oldu. 2012-2016 yılları arasında Sivaspor'da forma giyen başarılı futbolcu çıktığı 128 maçta toplam 48 gol attı. Burada başarılı bir sezon geçiren Aatif Chahechouhe 2016-2018 yıllarında Fenerbahçe 'de sarı lacivertli formayı giyerek çıktığı 47 maçta 10 gol attı. 2019 yılında Çaykur Rizespor futbol takımında forma giyen Aatif Chahechouhe çıktığı 12 maçta 3 gol attı. Başarılı futbolcu 2019- 2020 yılları arasında da Antalyaspor'da forma giydi. Aatif Chahechouhe 2020 yılında Fatih Karagümrük'e 2021'de Erzurumspor'a transfer oldu.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Fas asıllı Fransız futbolcu Aatif Chahechouhe 2009- 2011 yılları arasında Nancy B futbol takımında oynadı. 2012 yılında Chernomorets Burgas futbol takımına transfer olan Aatif Chahechouhe bu takımda oynadıktan sonra 2012 yılında Sivasspor'a transfer oldu. 2012 yılından beri Türkiye'de olan Aatif Chahechouhe Türkiye'deki 6 ayrı kulüpte forma giydi.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Aatif Chahechouhe 2020 yılında Fatih Karagümrük futbol takımına transfer oldu. 2020- 2021 sezonunda Süper Lig takımlarından Erzurumspor takımında forma giyen 34 yaşındaki başarılı futbolcu Süper Lig'de Sivasspor ve Fenerbahçe forması da giydi.

Aatif Chahechouhe Milli Takım kariyeri

Fransız vatandaşı olan Aatif Chahechouhe milli takım kariyeri için Fas milli takımını tercih etti. Başarılı futbolcu ilk defa Fas milli takımının Gabon ile yaptığı hazırlık maçında milli formayı giydi. Mozambik futbol takımı ile yapılan hazırlık maçında ilk golünü de attı.

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe kariyeri

Aatif Chahechouhe 2016 yılında Fenerbahçe ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu Fenerbahçe'deki ilk golünü 18 Ağustos 2016'da Grasshopper ile oynadığı maçta atmıştır.