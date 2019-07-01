Aaron Ramsey, Juventus formasını giydi!

Serie A'da şampiyonluğa ambargo koyan Juventus, yaz transfer döneminde de bombaları arka arkaya patlatıyor. Roma'nın 20 yaşındaki sol beki Luca Pellegrini'yi 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Torino devi, Şubat ayında dört yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Aaron Ramsey'e de bugün formayı giydirdi.

Arsenal'la sözleşmesi sona erdiği için Juve'ye bedelsiz olarak transfer olan 28 yaşındaki Galli merkez orta saha oyuncusu, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yeni takımının bu sezonki formasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Öte yandan İtalyan kulübünün bugün sağlık kontrolünden geçirdiği Adrien Rabiot ile ilgili de resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler