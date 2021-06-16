Aaron Ramsey: Golü oğluma adadım

Türkiye karşısında maçın ilk golünü atan Galli futbolcu Aaron Ramsey, maçı değerlendirdi.

Ramsey karşılaşma ile ilgili, "Yıllar içerisinde takım olarak biz birbirimizi artık tanımaya başladık. Birkaç defa bunu denemiştik. Araya koşular yapıyordum ama bu sefer bitirebildim. Her oyuncu için kulüp performansı, durumu kulüpte kalır. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Galler için oynuyoruz. Bu akşam bunu gösterdik. Buraya kadar gelen taraftarlarımız önünde de bu mutluluğu yaşadık. Oğluma adadım golü" ifadelerini kullandı.