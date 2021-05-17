Juventus'un Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'nin aklı eski takımı Arsenal'de.

İngiliz basınından The Mirror, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiliz devine geri dönmek istediğini yazdı. Haberde İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun Arsenal Lounge podcast kanalına Ramsey'nin transferiyle ilgili söylediği "Aaron Ramsey Arsenal'e tekrar katılmak ister. Juventus'ta mücadele ediyor ancak sakatlığı nedeniyle oynamıyor. Yüzde 100 piyasada olacak, müsait olacak. Arsenal Ramsey için gitmek istiyorsa, şansları olduğunu biliyorlar" sözlerine yer verildi.

8 yıl Arsenal'de oynadı

Arsenal'de 2011-2019 yılları arasında 8 yıl forma giyen Aaron Ramsey, daha sonra Juventus'a transfer olmuş ancak İtalyan devinde sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. Siyah beyazlılarla sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Galli yıldız, bu sezon serie A'da 22 maçta forma giyebildi.